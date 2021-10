La «Nana» de Niki de Saint Phalle déménage encore

La statue de Niki de Saint Phalle installée à côté de l'hôtel des postes, au cœur de la capitale, déménage encore. La statue a été enlevée, annoncent la Ville de Luxembourg et la Villa Vauban sur Facebook. Installée sur une palette, la statue a été soulevée à l'aide d'une grue et installée dans un camion.

Absente du paysage pendant plusieurs années, de 2011 à 2019, en raison du chantier du Royal-Hamilius, au cours duquel elle a été rénovée, la statue ne disparait pas complètement, cette fois. Elle a en effet été installée dans le parc de la Villa Vauban, à quelques dizaines de mètres de là.

Et c'est une nouvelle fois un chantier qui provoque le mouvement, puisqu'il s'agit cette fois de la protéger pendant les travaux de rénovation de l'ancien bâtiment de la poste, explique la Ville de Luxembourg sur Facebook.

