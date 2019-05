Un tunnel sera barré sur l'A7 ce dimanche

Le tunnel Gosselerbierg sur l'autoroute A7 sera fermé à la circulation ce dimanche, dans les deux sens, de 7h à 13h. En effet, l’Administration des ponts et chaussées et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en collaboration avec l’Inspection du travail et des mines et la police, y organiseront un exercice grandeur nature. Il sera destiné au personnel du tunnel et aux services d’intervention d’urgence.

Des déviations seront mises en place. Ainsi, le trafic en provenance de Luxembourg sera dévié à partir de l’échangeur Lorentzweiler via la N7 en direction de Mersch, jusqu’à l’échangeur Mierscherbierg. En outre, le trafic en provenance de Fridhaff sera dévié à partir de l’échangeur Mierscherbierg via la N7, jusqu’à l’échangeur Lorentzweiler.

(L'essentiel)