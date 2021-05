Comment ont évolué les préoccupations des gens face à l’épidémie au Luxembourg? Pour obtenir une vision concrète, L'essentiel a interrogé Sandra Sidon, responsable de la hotline santé concernant le Covid-19.

Avec un premier constat évident. Entre 2020 et 2021, les questions qui taraudent les personnes ne sont plus du tout les mêmes. Les craintes concernant les symptômes et les besoins en tests PCR ont laissé place aux problèmes plus pratiques sur les voyages et les ordonnances, et bien entendu aux interrogations sur la vaccination.

«Forcément, nous avons énormément de questions sur AstraZeneca. Je ne dirais pas que les gens ont peur, mais les effets secondaires suscitent beaucoup de commentaires. Souvent de personnes très documentées. Et puis, il y a ceux qui veulent se faire vacciner au plus vite et jugent qu'ils sont prioritaires».

«Des personnes fatiguées et lassées»

Sanda Sidon insiste sur la nécessité de «faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'écoute», face à des tons parfois désagréables, voire des discours complotistes. «Des gens qui pensent que tout ceci est "un plan déterminé à l'avance"? Cela arrive. Mais je dirais surtout que les personnes sont fatiguées et lassées. La pandémie dure depuis plus d'un an...».

Une lassitude qui se fait ressentir concernant le respect des gestes barrières. La centaine d’opérateurs mobilisée doit ainsi redoubler de discours préventifs pour bien rappeler la nécessaire prudence face au virus. «C'est une période à risque», reconnaît Sandra Sidon.

«Beaucoup de gens se croient immunisés à tort, car ils ont été atteints par une forme asymptomatique de la maladie. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus contaminer personne. D'autres pensent toujours que leur jeunesse les protège. Les trois hotline mises en place (large scale testing, santé et vaccination) sept jour sur sept, enregistrent plus d'un millier d'appels par jour de semaine.

