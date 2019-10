Des voitures braquées dans le parking du stade

Plusieurs voitures vandalisées et volées ce soir dans le parking du stade Josy-Barthel pendant @F91Diddeleng - @FKQarabagh . La police relève les empreintes. Des objets de valeur et de l’argent ont été dérobés. Un match décidément pas comme les autres. @lessentiel pic.twitter.com/ti2yFDpMKa — Di Filippo (@PDiFilippo12) October 3, 2019

Ce n'était décidément pas un match de football comme les autres, jeudi soir, au stade Josy-Barthel. Alors que sur le terrain, la partie entre Dudelange et Qarabag en Ligue Europa avait été interrompue pendant trente minutes par l'intrusion d'un drone, des voleurs s'activaient au niveau du 3e étage sur le parking.

Les vitres de plusieurs voitures ont été brisées et plusieurs objets de valeur, ainsi que des sommes d'argent, ont été dérobés. «Je viens de Longwy pour voir le match de football et je me fais braquer la voiture à Luxembourg», pestait un jeune homme d'une trentaine d'années pendant que la police remplissait les plaintes.

Les forces de l'ordre ont ensuite relevé les empreintes sur les véhicules concernés et ont annoncé qu'ils allaient consulter les caméras de vidéosurveillance.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)