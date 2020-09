«L'essentiel» journal et radio fidélisent, le site s'envole

Les chiffres d’audience des médias du Luxembourg 2020, mesurés par les instituts TNS Ilres et Kantar TNS, pointent le renforcement du positionnement de la marque L'essentiel dans le paysage médiatique luxembourgeois. Bien entendu, cette étude réalisée entre mi-septembre 2019 et fin juin 2020 a été impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et le confinement (du 18 mars au 24 mai 2020).

Une crise qui a permis de révéler toute l’importance des médias et de L'essentiel dans le traitement d'informations fiables.

Même si la circulation des personnes était limitée lors de cette période particulière, le journal a su stabiliser son audience (21,5%) soit -1,6% largement compensé par l’augmentation des lecteurs qui ont opté pour la version électronique du journal (e-paper). Chaque jour, 127 400 lecteurs résidents ont lu L'essentiel et sa version e-paper, soit 24,2% de la population résidente âgée de 15 ans et plus.

184 100 internautes, 85 100 auditeurs

Avec les salariés frontaliers, L'essentiel est le 1er journal d’information au Luxembourg avec 207 100 lecteurs. La plus grande performance de tous les médias confondus du Luxembourg est à mettre à l’actif du site lessentiel.lu (+30% par rapport à l’étude 2019). C’est la plus forte progression auprès des résidents luxembourgeois (+56,7% en un an). Le site reste leader auprès des résidents étrangers. 184 100 internautes résidents et salariés frontaliers se connectent chaque jour sur lessentiel.lu, soit 26,9% de la population résidente.

Lors de cette période compliquée, L'essentiel Radio n’aura que très peu été impactée (9,6%). Elle a même poursuivi sa progression hors période de confinement en dépassant pour la première fois la barre des 10% (10,6%). Elle conserve sa place de leader auprès des résidents étrangers et portugais au Luxembourg. 85 100 auditeurs résidents (66%) et salariés frontaliers (34%) écoutent chaque jour L'essentiel Radio.

(Saïd Kerrou/L'essentiel)