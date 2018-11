Le Luxembourg, un eldorado pour l'emploi?

La conjoncture économique du Luxembourg est actuellement excellente. Preuve en est, le nombre d'employés dépasse actuellement le cap des 450 000. Quant au taux de chômage, il n'atteignait pas plus de 5,3% au mois d'octobre – soit 1,6 point de moins qu'il y a cinq ans. Avec cette reprise économique, les créations de postes sont plus nombreuses que jamais.

L'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) recense ainsi 7 916 offres d'emploi dans sa base de données, un chiffre qui atteignait même les 8 150 en juillet dernier – un record historique. Et le manque de personnel se fait ressentir dans tous les secteurs d'activité. Les experts informatiques et financiers, les comptables et les réceptionnistes sont particulièrement recherchés.

«Le manque de main-d’œuvre concerne 90 à 95% de nos membres», confirme ainsi René Winkin, directeur de la Fedil, qui représente 585 entreprises de 37 secteurs. En plus des frontaliers venus des pays voisins, le Luxembourg recherche des talents dans les autres pays de l'UE, voire même plus loin. La situation pourrait toutefois s’améliorer au cours des prochaines années, explique M. Winkin: «Aujourd’hui, nous ne savons pas encore quels seront les effets de l'automatisation sur le marché du travail et la productivité».

Comme l'explique François Koepp, secrétaire général de l'Horesca, la demande de main-d’œuvre est également très forte dans l'hôtellerie et la restauration. En raison d'un manque de cuisiniers, de serveurs et d'extras, les gérants sont contraints de fermer plus tôt, de revoir à la baisse le nombre de plats proposés sur leur carte, voire de refuser des clients. À la question de savoir pourquoi tant de postes demeurent inoccupés, M. Koepp répond: «De nos jours, le travail dans la restauration ou l'hôtellerie n'est plus valorisé dans la société. Beaucoup préfèrent les horaires de bureaux aux postes du soir».

Le Luxembourg recrute des professionnels étrangers

Afin d'attirer la main-d’œuvre européenne vers le Luxembourg, l'Adem a récemment lancé un nouveau site Internet dont l'un des slogans est «Luxembourg – great place to live and work». Les témoignages mettent en avant les atouts du Luxembourg, à savoir le multiculturalisme, les opportunités de carrière et la proximité avec les grandes villes européennes.

Ces dernières années, ces possibilités n'ont pas seulement attiré de nouveaux frontaliers. De nombreux travailleurs qualifiés originaires d'Europe de l'Est semblent également fortement séduits par le Luxembourg. Le pays recense actuellement 4 700 résidents roumains et 1 800 Hongrois. Cela représente respectivement trois fois et deux fois plus qu'en 2011.

Grâce à la carte bleue européenne, («Bluecard»), 885 ressortissants de pays tiers – notamment d'Inde, de Chine, de Russie et des États-Unis – ont trouvé un emploi attractif au Luxembourg en 2017.

Prime pour la recommandation d'un candidat

Les recruteurs utilisent actuellement toutes les cordes à leur arc pour combler les postes vacants. Globalement, l'annonce classique publiée sur un site de l'emploi ne suffit plus. Outre les salons, les entreprises ont de plus en plus souvent recours à des stratégies issues du marketing de recommandation, déclare Julian Evans, directeur de l'agence de recrutement KR Recruitment. Ainsi, les employés déjà en place sont impliqués dans la recherche de personnel et peuvent être récompensés par une prime si le candidat recommandé est effectivement recruté.

Le manque de personnel que connaît actuellement le Luxembourg est assurément une aubaine pour les candidats et les employés qualifiés. Ils ont ainsi la possibilité de briller auprès de leur hiérarchie – et d'obtenir une augmentation de salaire ou d'autres avantages tels qu'un véhicule de fonction, par exemple. Mais Julian Evans y voit également des inconvénients. En raison de la hausse des prix de l'immobilier et de la congestion du réseau routier, le Luxembourg pourrait perdre de son attractivité. Les entreprises sont également préoccupées par la hausse des coûts salariaux. Autant de facteurs qui pourraient remettre en question l'essor économique du pays.

