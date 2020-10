L'A31 et la N52 paralysées par une manifestation

Des membres de la diaspora arménienne de Meurthe-et-Moselle se sont rassemblés à Longwy, très tôt ce vendredi matin. Objectif: bloquer les frontières entre le Luxembourg, la France et la Belgique pour sensibiliser sur le conflit meurtrier entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Ils avaient déjà manifesté début octobre, paralysant les routes entre le secteur de Longwy et le Grand-Duché. Cette fois, ils ont l'intention d'aller bloquer la voie rapide avec leurs voitures.

Vers 7h30 entre 150 et 200 voitures bloquaient la N52 entre Longwy et la Belgique ainsi que l'A31 entre la France et le Luxembourg. D'après l'ACL au moins 7 km de bouchons sont déjà signalés. Sur la N52, le trafic est complètement à l'arrêt, a constaté une journaliste de L'essentiel sur place.

«On demande la paix» scande un des manifestants. «On est là pour faire entendre notre voix et on demande aux autorités d’ agir». Le mouvement s'est organisé de manière coordonnée dans toute l'Europe pour faire entendre la voix des Arméniens dans un contexte où Bakou et Erevan se renvoient la balle sur les responsabilités du conflit, Arménie et Azerbaïdjan se disputant la possession du Karabakh.

+++ Plus d'informations à suivre +++

(Marine Meunier/L'essentiel)