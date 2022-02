Le parking du Knuedler va encore fermer

Les travaux se poursuivent, sous la place Guillaume, au cœur de Luxembourg-Ville. Ainsi, à compter de lundi prochain, 7 février, le parking sera complètement fermé aux automobilistes. Une fermeture qui doit durer jusqu'au vendredi 18 février, pour les besoins d'une nouvelle phase de chantier. Et qui intervient alors que le parking venait tout juste de rouvrir, en début d'année, après une fermeture de plus de six mois.

De quoi compliquer la tâche des automobilistes désireux de stationner en ville, puisque le parking du Saint-Esprit est lui aussi en chantier. La ville rappelle que d'autres espaces de stationnement sont disponibles dans la Ville Haute et alentour: les parkings Monterey, 340 places, Royal-Hamilius, 404 places, Théâtre, 335 places et Rond-Point Schuman, 200 places en semaine et 400 le week-end.

(L'essentiel)