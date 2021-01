Cette fois, pas d'école à la maison à la rentrée

En France, le congé scolaire de février risque d'être prolongé ou décalé, afin de freiner l'épidémie. Au Luxembourg, les élèves échapperont à un épisode d'école à la maison, comme ils l'avaient connu au terme des vacances de Noël. «La possibilité d'une semaine d'enseignement à distance pour tous, à la suite des congés de carnaval, n'est actuellement pas en discussion», confirmait jeudi, le ministère de l'Éducation nationale.

168 cas en une semaine



La semaine du lundi 18 janvier, 168 cas de Covid ont été détectés dans les écoles et lycées du Luxembourg, dont 146 parmi les élèves et 22 parmi les membres du personnel. Une seule situation de scénario 4 (chaîne d'infection avec plus de cinq cas dans une classe) a été relevée. C'est celle au Lënster Lycée qui avait mené, mardi, au dépistage de 280 personnes en maternelle et au fondamental et totalisé sept cas.

Les écoliers seront donc en vacances du 13 au 21 février. Les lycéens (terminales exceptées) suivront leur dernier jour de cours dès le vendredi 5 février, la semaine suivante étant consacrée aux conseils de classe. Et ce malgré la crise du Covid.

Les groupes maintenus au lycée?

Le dépistage massif au Lënster Lycée après la découverte d'une chaîne d'infection, comprenant un cas de variant britannique, n'a révélé que deux cas positifs de plus. «Au vu de ce nombre très réduit, le comité de pilotage a conclu qu'aucune mesure supplémentaire n'était nécessaire, au-delà des celles prévues dans le dispositif sanitaire».

Si plus largement, les autorités ne parlent pas de durcir les mesures, les enseignants se demandent si les groupes A et B au lycée perdureront après carnaval. Depuis début janvier, les élèves du supérieur (terminales exceptées) alternent en effet cours en présentiel et à distance. Le ministre a indiqué que c'était envisageable. Le personnel scolaire devrait en apprendre plus lors d'une réunion prévue mardi prochain.

