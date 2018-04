Plus de 95% des tout-​​petits sont vaccinés

Alors que s'annonce la Semaine européenne de la vaccination, du 23 au 29 avril, les eurodéputés se sont inquiétés, mercredi, de la baisse du taux de vaccination et du retour de la rougeole en Europe: depuis début 2016, 57 personnes sont décédées de la maladie. Un recul dû à une certaine défiance vis-à-vis de l’efficacité et de la sécurité des vaccins.

Obligation dans 12 pays



Seuls 12 pays européens ont rendu certains vaccins obligatoires, comme la France depuis le 1er janvier 2018: la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, Malte, la Slovaquie, la République tchèque et la Slovénie.



Les autres - dont le Luxembourg - optent seulement pour la recommandation.



Les députés européens réclament «une plus grande transparence en matière de production et d'évaluation des vaccins et de leurs adjuvants, de financement de programmes de recherche indépendants et des potentiels effets secondaires des vaccins contribuerait à restaurer la confiance dans la vaccination», ainsi qu'une plus grande harmonisation du cahier de vaccination au niveau européen.

Un point de vue partagé par la ministre luxembourgeoise de la Santé, Lydia Mutsch, qui dénonce les «campagnes de désinformation menées par des antivaccinateurs»: «La vaccination peut sauver des vies! (NDLR: 2,5 millions selon l'OMS) Pour continuer à se protéger contre ces maladies et afin d’éviter qu’elles ne réapparaissent, il est important de se faire vacciner et de garder la couverture vaccinale à un niveau élevé».

Confiance des résidents luxembourgeois

Et ce, dès le plus jeune âge. Au Luxembourg, 95% des enfants de moins de deux ans ont été vaccinés pour les 13 vaccins recommandés (dont rougeole, oreillons, rubéole et varicelle), «ce qui prouve que la grande majorité des parents font confiance au programme de vaccinations national», même s’«il convient de rester vigilant». Selon les données de l'OCDE, 99% des enfants du Luxembourg sont vaccinés contre la rougeole, contre 97% pour les petits Allemands, 96% des petits Belges et 91% des petits Français.

À l'occasion de cette semaine de sensibilisation, le ministère transmettra du matériel d’information aux professionnels de santé et aux communes et publiera également des vidéos sur les réseaux sociaux. La ministre participera également à une «Conférence sur les enjeux de la vaccination et les actions de l’Union européenne pour protéger ses citoyens contre les maladies à prévention vaccinale», qui aura lieu le 21 avril, de 11h à 12h30, à la Maison de l’Union européenne, à Luxembourg-Ville.

(mc/L'essentiel avec AFP)