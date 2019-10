Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Musique Les rappeurs vont se mesurer sur scène à Belval

Vétérans et novices issus de deux collectifs locaux (Stay Fou et De Läbbel) vont sortir ce samedi leurs meilleurs beats et punchlines, lors de la première édition du Chop Chop Chop, au Floor de la Rockhal, à Belval. Outre les concerts, des séances de freestyle seront animées par des MC (Maîtres de cérémonie). Le public pourra aussi participer.

Loisirs Des activités pour toute la famille au Kirchberg

Le Family Day, qui a eu lieu ce dimanche après-midi à La Coque au Kirchberg (Luxembourg), offre la possibilité aux enfants et parents de passer une journée en famille remplie d'activités sportives et ludiques. Ateliers de dessin, murs d'escalade, spectacles de magie et bateaux pirates sont ainsi programmés. Les plus petits pourront s'adonner à des ateliers de Face Painting, tandis que les amateurs d'adrénaline pratiqueront le Mini Kart ou joueront les rois de la glisse avec le Tubing.

Festival Un univers sonore et étrange aux Rotondes

Les Rotondes vous invitent ce week-end au désormais incontournable festival PICelectroNIC, un événement musical et sonore qui s'adresse surtout aux petits, mais aussi à leurs parents. L'édition 2019 est placée sous le signe du «do-it-yourself»: karaoké dans une cabine de douche améliorée, création d'une bande-son grâce à un simple enregistreur, orchestre de papier et de plastique ou encore un tour de platine avec son petit arsenal d'objets trouvés. Bref, autant de projets originaux et inattendus qui feront se déchaîner petits et grands.

Visite Le haut fourneau se dévoile de nuit

Ce samedi, le Fonds Belval compte clôturer la saison 2019 en beauté. Une visite détaillée du Haut Fourneau A, avec un accès au bleeder situé à 80 m de haut, aura lieu à 16h et 17h. À partir de 18h et jusqu'à minuit, le haut fourneau sera illuminé et passera en mode nocturne. Les visiteurs pourront le découvrir sous un autre aspect, muni d'un casque et d'une lampe frontale. Le tout avec une ambiance musicale.

Tourisme L'Espagne à l'honneur sur la place d'Armes

Une «journée de l'Espagne» est organisée ce samedi sur la place d’Armes de Luxembourg, de 11h à 19h. Les visiteurs pourront déguster la meilleure gastronomie espagnole, avoir un aperçu de la culture de l’Espagne, et découvrir les destinations touristiques où passer leurs prochaines vacances.

Tradition L’automne se célèbre en forêt à Munshausen

Le retour de l’automne et de l’hiver sera célébré ce week-end au centre nature Robbescheier, lors du traditionnel «Trauliichtwochen», à Munshausen. Enfants et parents vont fabriquer leur propre lanterne, gravée de grimaces effrayantes, et feront des visites en calèche sur le site naturel.

Exposition Apprendre à faire son savon liquide à Bertrange

Des ateliers auront lieu ce samedi dans le cadre de l'exposition AntiGaspi au centre Atert, à Bertrange. Les visiteurs pourront apprendre à faire du savon liquide, du dentifrice et des tablettes de lave-vaisselle.

Exposition Un monde fait de Lego à Sanem

Les amateurs des petites briques Lego ont rendez-vous ce samedi, de 14h à 19h, et dimanche, de 10h à 19h, au hall polyvalent de Sanem pour les Bricks Days. L'occasion de découvrir des dizaines d'œuvres de passionnés réalisées pour l'événement.

Commerce Un vide-dressing géant à la KuFa

La Kulturfabrik sera transformée en vide-dressing géant ce dimanche, à partir de 11h. L'événement est organisé au profit de Médecins du monde Luxembourg. Des animations pour les enfants, un food truck et des cocktails seront proposés.

(L'essentiel)