Le nouveau Centre national d'incendie et de secours (CNIS) du ban de Gasperich ne sera pas tout à fait terminé à la fin de l'année comme prévu, «principalement en raison de la crise sanitaire», note un communiqué du gouvernement. Mais les locaux pourront être mis partiellement à disposition des pompiers, la direction générale du Corps grand-ducal d'incendie et de secours devant s'y installer en fin d'année.

Le chantier au boulevard Kockelscheur, qui avance bien, a été visité vendredi par le Grand-Duc Henri, la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding et la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer, indique le gouvernement qui vante «ce qui sera une des casernes les plus modernes d'Europe». Le site doit accueillir, outre la direction générale du CGDIS, le central des secours d'urgence 112, où les appels au 112 seront gérés, l'institut national de formation des secours, où les pompiers pourront s'entraîner, et la caserne des pompiers de la capitale. D'après la bourgmestre, ils doivent déménager de leur site historique à la route d'Arlon vers Gasperich courant 2021.

Pour Taina Bofferding, le CNIS permettra «le regroupement sous le même toit de tous les acteurs des services de secours. Le nouveau Centre national d’incendie et de secours sera le véritable futur état-major du CGDIS». Le projet, géré par la capitale depuis le début, prévoit la construction de 39 752 m² de bâtiments sur 5,2 hectares, pour un budget total d'environ 141 millions d'euros, partagé entre l'État etl a commune. À terme, 180 pompiers professionnels et une quarantaine d'opérateur du 112 travailleront sur le site. Avec le personnel administratif, les formateurs et les élèves, environ 200 personnes seront présentes en permanence sur le site.

(jw/L'essentiel)