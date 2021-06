L'inflation augmente, l'index se rapproche

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% au mois de mai par rapport à avril et le taux annuel d'inflation atteint désormais 2,5%, contre 2,1% un mois plus tôt, indique ce mercredi le Statec. Cela signifie notamment que l'indexation automatique des salaires et des pensions se rapproche. Initialement prévue à la fin du premier semestre 2022, elle pourrait intervenir plus tôt. «Selon nos conjoncturistes, l'index devrait tomber à la fin de l'année 2021. C'est en tout cas le scénario que nous privilégions, compte tenu de la récente hausse des prix des produits pétroliers», indique à L'essentiel un expert du Statec.

L'institut des statistiques précise que les produits pétroliers, après une baisse en avril, sont repartis à la hausse au mois de mai. Ils ont augmenté de 2,2% en comparaison mensuelle, alors que les prix des autres biens et services n'ont crû que de 0,2%. Les prix des produits dérivés de l'or noir sont supérieurs de 35,5% par rapport à il y a un an, période où ils étaient exceptionnellement bas.

Le prix des billets d'avion s'envole

Les prix des produits alimentaires ont progressé de 0,4% en un mois et de 0,3% sur un an. La hausse des prix du lait entier (+2,2%) et des fruits frais (+1,4%) a été contrebalancée par la baisse de certains produits: fruits de mer frais (-3,8%), légumes frais (-1,2%), riz (-1%).

Dans la catégorie des biens et services, la baisse la plus spectaculaire concerne les articles de presse (-9,6%). À l'inverse, la hausse la plus importante a été relevée pour les billets d'avion, dont les prix ont bondi de 13,8% par rapport au mois précédent.

(pp/L'essentiel)