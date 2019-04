Les Contributions directes ont recruté du personnel

Le ministère des Finances est revenu sur l'année écoulée. Dans son rapport annuel publié jeudi, il a notamment fait le point sur les projets de loi adoptés en 2018. La lutte conter la fraude était à l'honneur, avec les directive ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) et DAC5, qui ont pour but de lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux. Des directives sur la finance verte ou encore le développement des fintechs ont aussi été validés. Le ministère rappelle aussi le début de l'évaluation des risques concernant le blanchiment dans un but de financement du terrorisme.

Le ministère des Finances dispose d'administrations sous sa tutelle, dont l'Administration des contributions directes. Cette dernière a recruté «une centaine de nouveaux collaborateurs» en 2018. Le but était de répondre «aux besoins les plus immédiats résultant d’un accroissement du nombre de dossiers, dans un contexte de réglementations de plus en plus sophistiquées», est-il indiqué dans le rapport. Pour autant, «le retard à combler en matière tant de ressources humaines, d’infrastructures que de digitalisation reste malheureusement important», reconnaît le ministère. Les visites sur son site Internet ont augmenté de 10% en un an.

L'Administration des contributions directes a noté une diminution des décisions anticipées (aussi appelées rulings), un principe qui permet aux entreprises de négocier directement une imposition pour les prochaines années avec les autorités fiscales d'un pays. Les rulings du Luxembourg avaient été très critiquées à l'étranger, notamment au moment de l'affaire LuxLeaks. En 2018, 31 ont été accordés, sur 148 demandes, contre 38 avis favorables sur 260 l'année précédente.

(L'essentiel)