De nombreux résidents ignorent être diabétiques

Il faut le savoir, on ne guérit pas du diabète. Un mal qui, pourtant, ne cesse de s'étendre. Au Luxembourg, depuis 1980, «le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé» fait savoir le ministère de la Santé ce mardi, alors que se profile la Journée mondiale du diabète (14 novembre). 25 000 résidents seraient ainsi touchés aujourd'hui... et il y a tous les autres qui ne le savent pas!

«Un adulte sur quatre atteint de diabète n’est pas diagnostiqué et donc pas traité», confirme le gouvernement. Et pourtant, dans la mesure où il est essentiellement lié au mode de vie, des solutions existent. «Adopter une alimentation saine, pratiquer une activité physique régulière, maintenir un poids normal et arrêter le tabac», énumère le ministre Étienne Schneider, précisant que le surpoids et la sédentarité sont des facteurs aggravants.

Et puis il y a le diagnostic. «Si la maladie est diagnostiquée tôt, un traitement pourra être mis en place et le risque de complications sévères et coûteuses pourra être réduit», explique le ministère de la Santé. Les hôpitaux du pays organiseront plusieurs actions de sensibilisation autour du diabète, les 7, 9 et 14 novembre.

(nc/L'essentiel)