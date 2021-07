«On avait du mal à croire aux prévisions de pluie»

«Nous même, lundi dernier (le 12 juillet), quand nous avons vu les prévisions de pluie pour les jours suivants, nous nous sommes dit "Mais non?! Vraiment?"», relate Christine Bastian, responsable du service hydrologie de l'administration de la gestion de l'eau. Ce lundi matin (le 19 juillet), le ministère de l'Environnement faisait un état des lieux des intempéries qui ont touché le pays la semaine dernière. Elles sont qualifiées d'historiques.

«C'est simple, nous avons mesuré sur quinze stations hydrométriques, les niveaux les plus élevés depuis que ces stations existent», commente Christine Bastian. «Nous pouvons déjà dire que sur dix stations nous avons une crue centennale. Les régions avec les niveaux de crue les plus élevés ont été la Sûre inférieure avec Echternach, Rosport, Steinheim... mais aussi à Mersch, comme l'Alzette, la Mamer et l'Eisch y confluent..., et tout le long des grands cours d'eau. Les sols étaient déjà très humides car il a plu les jours avant. Puis durant les intempéries nous avons atteint le triste record de 105,7 litres de pluie par m2 en 24h. C'est le plus haut niveau depuis 1854!».

Les inondations du 15 juillet 2021 au Luxembourg ????????⚠ A quoi ressemble le Luxembourg après les fortes précipitations du 14 et du 15 juillet 2021? Suivez l'évolution de la situation sur https://bit.ly/3kl4RfU Publiée par L'essentiel Online FR sur Jeudi 15 juillet 2021

Tout s'est enchaîné très vite. Mardi la phase de vigilance a été lancée. Mercredi à 12 h le pays était en pré-alerte et cinq heures plus tard l'alerte était lancée. En résumé, «il a plu vite, beaucoup, pendant longtemps et sur un sol déjà humide. L'eau a stagné».

Christine Bastian n'est pas très optimiste pour l'avenir. «Suite aux grandes crues de 1993 et 1995, des protections ont été érigées notamment à Echternach, mais la semaine dernière, le niveau de l'eau est monté au-dessus. Il faut garder en tête qu'avec le changement climatique, des épisodes de pluie beaucoup plus intenses sont prévus. On aura bien plus d'inondations les prochaines années».

Le ministère est actuellement en pleine consultation publique du nouveau plan de gestion des inondations. Mais l'urgence du jour, «c'est les premiers secours, aider les sinistrés a rentrer chez eux. avec des solutions non-bureaucratiques», souligne la ministre, Carole Dieschbourg. «C'est pour cela qu'on a déclaré la catastrophe naturelle, déclenché les aides et qu'on était sur le terrain tout le week-end».

(Séverine Goffin / L'essentiel)