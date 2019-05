Luxlait a 125 ans et des projets plein les rayons

Luxlait est entrée dans sa 125e année d'existence avec deux investissements d'envergure. Depuis janvier dernier, un nouveau hall de stockage de 2 200 m2 est en fonctionnement, portant la capacité de 7 000 à 12 000 palettes sur son site de Bissen. Une installation visitée ce jeudi par le Premier ministre, Xavier Bettel.

La coopérative, forte de ses 360 agriculteurs luxembourgeois, collecte 160 millions de litres de lait par an. Entre les 350 références de lait, fromage, yaourt, crème, ou encore la traditionnelle cancoillotte, 65% des produits (47 millions de kilos) sont exportés vers les pays frontaliers, l'Italie, les Pays-Bas, la Chine et un peu en Afrique. «J'essaie de recentrer l'exportation sur plus de proximité et nous regardons vers l'Espagne et le Portugal», souligne Gilles Gérard, nouveau directeur général installé depuis un an.

7 millions d'euros

Alors qu'à l'étranger Luxlait mise sur des marchés de niche, lait, beurre et crème sont les produits phares au Luxembourg, où leur consommation se maintient, contrairement à la tendance européenne.

L'installation d'une machine à concentrer le lait sur place a aussi été validée par les dirigeants. Les deux projets impliquent 7 millions d'euros d'investissement et cinq emplois seront créés, pour 320 au total. L'innovation reste cruciale, selon le directeur. Un premier emmental râpé va ainsi sortir et Luxlait travaille sur un fromage à la bière, avec la Brasserie nationale.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)