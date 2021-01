Il avait acheté... 435 litres d'alcool au Luxembourg

Ce n'est pas rare, mais ce n'est pas forcément autorisé! Un automobiliste belge a été intercepté à Habay, avec de très importantes quantités d'alcool, achetées au Luxembourg. 435 litres pour être précis. Les faits ne sont pas récents (printemps 2018), mais la condamnation est tombée, il y a peu, nous apprend, ce mardi 5 janvier 2021, L'Avenir Luxembourg.

Quelle est la limite autorisée?



Au sein de l'Union européenne, des règles précises limitent l'importation d'alcool dans un autre pays. Si vous habitez en France ou en Belgique, vous pouvez acheter au Luxembourg les quantités suivantes sans être en infraction.



- 90 litres de vin (dont 60 litres maximum de vins mousseux)

- 110 litres de bières

- 10 litres de spiritueux (rhum, whisky, gin, vodka)

- 20 litres de porto



Le Belge intercepté par la douane avec 435 litres de spiritueux était donc 43 fois au-dessus de la limite autorisée.

Cet homme, originaire de la province de Brabant flamand, a donc parcouru plus de 400 km aller et retour pour finalement être arrêté le long de l'autoroute E411 avec de très nombreuses bouteilles de vodka et de whisky. L'Avenir Luxembourg rappelle que vendre de l'alcool en Belgique après l'avoir acheté au Grand-Duché, sans payer de «droit d'accise», un impôt indirect perçu sur la consommation, est illégal et surveillé de très près par les patrouilles mobiles de la douane.

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné ce trentenaire, qui plus est récidiviste, à plus de 21 000 euros d'amende et à quatre mois de prison, avec un sursis de trois ans, nous apprend encore le quotidien régional belge.

(fl/L'essentiel )