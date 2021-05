Le Luxembourg peut espérer plus de biodiversité

Dernière ligne droite pour la réforme de la politique agricole commune (PAC). Celle-ci prévoit de donner, à l'avenir, davantage d'autonomie aux États membres de l'UE en matière de politique agricole. Comme le souligne l'Observatoire de l'environnement naturel au Luxembourg, le Grand-Duché doit prendre beaucoup plus de mesures et promouvoir de manière ciblée une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, afin d'enrayer la perte de biodiversité. Car, malgré tous les efforts réalisés ces dernières années, 84% des habitats naturels sont en mauvais état.

Trois scénarios possibles:



1. Des primes spécifiques relatives aux mesures individuelles, qui pourraient être combinées entre elles



2. Une espèce de prime de bien commun relative à un ensemble de mesures (liée à un système de points et à un nombre minimum de points requis)



3. Une prime d'entretien du paysage étendue, assortie de diverses exigences, qui doivent toutes être satisfaites (telles que notamment des mesures écologiques consistant à avoir 10% de prairies, 10% de terres arables et 5% d'éléments du paysage non productifs ou encore la formation continue).



Selon une étude de l'Institut de recherche en agriculture biologique de Francfort et de l'Institut d'agroécologie et de biodiversité de Mannheim, les dernières périodes de financement ont montré que les aides agricoles au Luxembourg n'ont conduit ni à une amélioration de la qualité de l'eau, ni à une biodiversité. Une grande partie des mesures de soutien sont donc inefficaces ou couvrent une surface bien trop faible pour être efficaces.

Le plan stratégique national de la PAC et la nouvelle loi agricole seraient désormais l'occasion de réaliser de réels progrès en matière de protection de la biodiversité. Les deux instituts de recherche proposent plusieurs scénarios (voir encadré) sur la manière de coordonner les règlements écologiques et la palette de mesures de soutien (mesures de protection agroenvironnementales et du climat, ainsi que les mesures pour le développement agricole) .

Développement des services de conseil

Les instituts de recherche estiment que les mesures doivent s'appliquer à au moins 30% des prairies et à environ 25 à 30% des terres cultivables, afin d'éviter un déclin encore plus important de la biodiversité. Pour ce faire, il faudrait que les budgets alloués soient investis dans des mesures efficaces et ne soient pas dispersés.

L'étude préconise également une meilleure coordination entre les différents domaines politiques, le développement des services de conseil, un plan de désendettement pour les agriculteurs souhaitant adapter leur production, ainsi qu'une meilleure commercialisation des aliments produits de manière durable.

(aub/L'essentiel)