«Ne pas choisir entre manger et payer le loyer»

Avec des ménages de plus en plus nombreux qui ont du mal à joindre les deux bouts, les épiceries sociales revêtent une utilité accrue. Gérées pour la plupart par la Croix-Rouge ou Caritas, elles offrent aux personnes en difficulté la possibilité d'acheter des produits alimentaires et d'hygiène qui sont jusqu'à 70% moins chers que dans la grande distribution. Lancées en 2009 au Luxembourg, elles se voulaient une solution temporaire. Pourtant, elles n'ont jamais été aussi utiles.

Qui y a droit?



Les épiceries sociales s'adressent à des personnes en difficultés. «L'accès se fait la plupart du temps via les offices sociaux» des communes, indique Vincent Ruck, de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Après analyse des dossiers selon différents critères, les ménages concernés ont droit à un certain montant d'achat dans les épiceries sociales.

Ainsi, selon le panorama social de la Chambre des salariés, 41 936 passages en caisse ont été effectués en 2015. En 2020, il y en a eu 85 022. Moins qu'en 2017 (plus de 97 000), mais la valeur totale des achats a augmenté. D'un peu plus de 800 000 euros en 2015, elle est passée à 1,4 million en 2017 et quasiment 2 millions d'euros en 2020. Entre 2019 et 2020, la fréquentation des épiceries sociales a explosé de 11% pour les passages en caisse et de 26% pour la valeur des paniers, d'après les chiffres de la Chambre des salariés.

«Équilibrer les budgets»

Du côté de la Croix-Rouge luxembourgeoise, qui gère un des deux gros réseaux du pays, «on n'a pas vu d'augmentation exponentielle de l'activité», indique Vincent Ruck, porte-parole. Dans le détail, le nombre de foyers qui avaient le droit de faire leurs courses dans les épiceries sociales a légèrement baissé, de 2% (2 034 ménages, représentant 5 119 personnes) en 2020, mais l'activité a grimpé de 2% environ. «A priori, les gens qui viennent ont eu des besoins un peu plus importants, ce qui signifie que leur situation sociale est un peu plus difficile». Étudiants privés de petits boulots par la pandémie ou encore intérimaires sans mission ont notamment rencontré des difficultés.

Pour faire fonctionner les épiceries sociales, Caritas et Croix-Rouge ont mis sur pied Spenche, une plateforme commune permettant d'approvisionner la douzaine d'épiceries sociales de leurs réseaux respectifs. «Certains distributeurs jouent aussi le jeu. Quand ils voient des produits qui approchent de la date limite et qu'ils ne vont pas garder, ils nous les fournissent... On achète aussi des choses et on participe à un programme européen par lequel les gens peuvent avoir des produits gratuits». Ce qui se retrouve dans les épiceries sociales, ce sont des produits aussi disponibles dans la grande distribution.

«L'idée, c'est de permettre de se nourrir avec des produits de qualité, que vous pouvez trouver dans les supermarchés, mais à un prix largement inférieur». Ce qui permet aux clients des épiceries sociales «de ne pas avoir à choisir entre manger et payer le loyer. On les aide à équilibrer leur budget pendant qu'ils sont en difficulté».

(jw/L'essentiel)