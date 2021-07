«L'équipe a géré cet énorme challenge sans relâche»

Avec ses plus de 1 000 employés et ses deux hôpitaux, à Ettelbruck et Wiltz, le Centre hospitalier du Nord a été un acteur majeur de la crise du Covid-19 dans le nord du pays et dresse un bilan positif de sa gestion de la crise. Dans son rapport annuel publié ce jeudi, l’établissement public fondé en 2009 détaille les défis auxquels il a dû faire face lors d’une année 2020 sans précédent et rend hommage à ses équipes. «Nous remercions sincèrement les membres de notre personnel. Ce n’est qu’ensemble que nous avons pu faire face à cette crise sanitaire qui nous a demandé tant d’efforts», précise le Professeur Hans-Joachim Schubert, directeur général.

Sur l'année 2020, le CHdN a enregistré 17 662 hospitalisations, 159 183 admissions ambulatoires, 46 264 passages en urgences et 10 826 intervetions chirurgicales.

Au cours des deux principales vagues de contaminations, le Centre hospitalier du Nord a pu garantir les soins médicaux d’urgence ainsi que les examens et les traitements qui ne pouvaient être reportés, grâce notamment à la cohésion et au dévouement du personnel. «Dès la mi-mars, l’univers de travail de chacun d’entre nous, qu’il soit soignant, médecin, logisticien, membre de l’administration, a changé radicalement», explique Vinciane Derouaux, des ressources humaines.

Selon le professeur Schubert, la mise en place d’une cellule de crise quotidienne dès le mois de mars, la réduction des activités opératoires et l’importante cohésion des équipes ont été des facteurs essentiels à cette réussite. Au total, en 2020, le Centre Hospitalier du Nord dénombre 3 524 passages par les urgences dans la filière Covid, près de 18 000 tests PCR et 1 430 prises en charge en soins intensifs (Covid et non Covid). «Malgré une immense charge de travail, l’équipe a géré l’énorme challenge sans relâche», conclut Antonio Andrade, de la direction des soins.

(yb/L'essentiel)