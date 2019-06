Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Sport Une multitude de disciplines à tester

La Nuit du sport battra son plein dans 31 communes ce samedi, de 16h à 23h. Ce sont pas moins de 185 activités sportives qui seront proposées au public. «Cela ira des sports de combat aux sports d'équipe. Des disciplines plus douces, comme le yoga et le pilates, urbaines comme le parkour et le skateboard. Des activités ludiques pour les enfants…», indique Lisy Binck, la coordinatrice de l’événement.

Fête Connaître enfin ses voisins

Ce vendredi, pour la fête des voisins, les habitants briseront la glace avec ceux qui vivent à côté. Cette année, 43 communes ont mis à disposition des bancs, tables ou encore des tee-shirts aux habitants souhaitant participer. La fête des voisins, créée en 1999 en France, a été importée au Luxembourg, il y a quinze ans.

Festival Un tour du monde des cultures à Differdange

La diversité culturelle de Differdange, forte de 113 nationalités, sera à l'honneur, samedi et dimanche, dans le centre-ville, lors du festival Multikulti. Les visiteurs profiteront d'un véritable tour du monde musical et gustatif avec de nombreux stands gastronomiques et performances. Cette année, l'événement, place du Marché, s'étendra jusque dans la rue piétonne.

Concert La reine de la techno à la Rockhal

La Belge Amélie Lens, qui est devenue en un peu plus d'un an l'une des DJ les plus demandées du circuit, se produit ce vendredi soir (21h30) à la Rockhal. La musicienne de 29 ans s'est imposée sur la devant de la scène électro, comme l'attestent ses sets à l'Awakenings Festival, aux Pays-Bas, à LaPlage de Glazart, à Paris, ou au DC 10, à Ibiza. En tant que productrice, c'est avec son «Contradiction EP», sorti en 2017, et le track éponyme aux sonorités acid house, que l'artiste s'est fait connaître.

La prestation d'Amélie Lens à LaPlage de Gazart:

Fête L'Afrique s'invite à la Kulturfabrik

L'Afrikafest revient pour une 9e édition à la Kulturfabrik, samedi. Des ateliers créatifs, des démonstrations de danse et des spécialités culinaires seront à découvrir.

Festival Les ardoisières vont prendre vie à Haut-Martelange

Ce week-end, les anciennes ardoisières vont de nouveau servir de cadre unique au festival Koll an Aktioun. Les jeunes bénévoles de l'ASBL Kollibri, qui organise, proposeront des plats concoctés avec les produits de leur jardin autogéré. Les enfants s'émerveilleront de spectacles de rue, s'amuseront avec des tortues géantes. Les grands feront leurs achats dans un marché de créateurs locaux…

Concert Le nouveau visage féminin du rap luxembourgeois

Avec son flow inspiré des nineties et ses textes mélangeant humour et sincérité, Nicool est le nouveau visage féminin de la scène rap luxembourgeoise. Elle présentera ce vendredi soir à De Gudde Wëllen (Luxembourg-Ville) son premier album, intitulé «Den Ufank vum N».

«130 Säiten» de Nicool:

Œnologie À la découverte de vins et crémants primés

Dimanche et lundi, de 11h à 20h30, les vignerons et une distillerie de la Moselle luxembourgeoise ouvrent leurs caves lors du «Wine Taste Enjoy». Les amateurs découvriront des vins et crémants primés. Tours en calèche et restauration sont prévus.

Fête L'abbaye célèbre ses 15 ans

Dimanche, dès 18h, et lundi, dès 11h, l'abbaye de Neumünster fait une grande fête pour ses 15 ans avec jazz, cirque, danse, restauration… Elle organise aussi samedi et dimanche la balade ludique «Mais où est donc passé Walter?».

Danse Une compétition de danse expérimentale aux Rotondes

Les finalistes de Mindless, une compétition de danse expérimentale, s'affronteront samedi, de 18h30 à 22h, aux Rotondes (Luxembourg-Ville), sous le regard du public. Les thèmes sont imposés mais ces danseurs professionnels peuvent choisir leur style.

(ol/L'essentiel)