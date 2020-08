«À Beyrouth, on a pris une claque, c'était le chaos»

«À Beyrouth, on a pris une grosse claque». Andrew, Franco-Belge, habite Steinfort, dans le canton de Capellen. Il se rappelle très bien du 4 août dernier quand les explosions du port de Beyrouth au Liban ont dévasté la capitale et fait au moins 177 morts et plus de 6 500 blessés. Voyant la nécessité d'apporter une aide aux Libanais, cet ancien militaire français et son collègue ont décidé de se rendre sur place. Si le Franco-Belge travaille avant tout dans la protection rapprochée, il s'est spécialisé en médecine de guerre, comme son collègue. «On a beaucoup réfléchi et on a contacté l'ambassade du Liban à Bruxelles, où on a dû justifier de ce qu'on allait y faire». Le 10 août marquait le grand départ pour une semaine, dans la capitale complètement détruite il y a six jours seulement.

L'arrivée était prévue à 3h du matin. Deux heures plus tard, les deux hommes étaient déjà sur les lieux de l'explosion, le port. «C'était le chaos, vraiment glauque», nous confie-t-il. Sur place, les deux hommes ont accompagné les pompiers français et libanais pour rechercher des survivants sous des températures avoisinant les 30 degrés. «Ce n'était pas facile car il y avait énormément de poussières à cause de l'effondrement des silos. Il fallait être plusieurs pour soulever une pierre, aspirer la poussière, etc.», détaille le résident luxembourgeois.

Solidarité au cœur du chaos

Durant leur semaine humanitaire, les deux collègues ont également apporté leur aide pour la fourniture de matériel, la distribution de masques et de gel hydroalcoolique aux personnes dans la rue. La double explosion a chassé hors de chez eux plus de 300 000 personnes. «Les citoyens étaient tous dehors, aussi bien les personnes âgées que les enfants ou même les bébés». Ceux qui n'étaient pas blessés tentaient de solidifier comme ils pouvaient les immeubles risquant de s'effondrer, raconte le trentenaire.

Les deux hommes ont également fait le tour des associations et des quatre hôpitaux de la capitale, (NDLR: débordés également par le coronavirus), pour «venir en aide aux cas les plus graves». La semaine a été très chargée. Les premiers jours, le résident luxembourgeois explique être resté éveillé pendant près de 40 heures.

Rentré depuis lundi, Andrew a repris son quotidien «mais c'est sûr qu'on se sent plus utile là-bas qu'ici», assure-t-il. Ce qu'il retiendra, c'est une énorme solidarité au sein de la capitale ravagée: «Tout le monde s'entraide, il y a vraiment un esprit d'équipe. Les plus jeunes vont aider les personnes âgées et les gens déblayent les rues».

(Marine Meunier/L'essentiel)