Sans la Fouer, le Glacis affiche grise mine

Au lieu des cris des visiteurs et de l'odeur des sucreries, l'habituel bruit des voitures sur un parking bondé. Alors que la Schueberfouer devait se dérouler du 21 août au 10 septembre, le coronavirus a entraîné son annulation. Même si des manèges de quartiers gratuits et des stands de restauration ont été installés dans la ville, «ce n'est pas la même chose». «Ils n'ont pas le même charme. Sans la fête foraine, on n'aura donc pas la possibilité de se retrouver entre amis», déplore Alexandre, de la brasserie Siegfried.

Un manque à gagner considérable pour les commerçants aux alentours, comme pour le Theaterstuff. «C'est déjà une année très compliquée. Sans la foire, on pourrait perdre près de 40% de la clientèle, explique Edouardo, serveur. Avec la ''Schueb'', le café est plein, cette année sera différente».

Exit l'ambiance festive annuelle, Margarita a elle décidé de rester à la maison. «C'est triste qu'elle n'ait pas lieu, on ne sait pas où aller du coup, mais c'est comme ça», admet-elle. Aurélie et Lys, deux étudiantes, avaient l'habitude de passer tous les jours devant le parking et découvraient l'avancement des travaux pour sa mise en place chaque année. Elles devront attendre 2021. «Cela fait bizarre, car la Fouer est une institution de Luxembourg». Les deux jeunes se rassurent, elles «dépenseront donc moins d'argent cette année».

(Marine Meunier/L'essentiel)