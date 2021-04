La qualité des eaux de baignade est «excellente»

Le week-end s'annonce plutôt frisquet (14°C samedi et 11°C dimanche) et faiblement pluvieux mais les plus téméraires pourront profiter des différents lacs du pays. Si l'eau devrait être froide, sa qualité est «excellente», a noté l'Administration de la gestion de l'eau dans un communiqué transmis ce mercredi. Et ce, aux lacs de Weiswampach, de la Haute-Sûre comme aux étangs de Remerschen.

Les autorités surveillent de très près la qualité microbiologique des eaux de surface et n'hésitent pas à interdire la baignade si nécessaire, comme l'année passée aux étangs de Remerschen ou au lac de la Haute-Sûre. La faute à chaque fois à la prolifération de cyanobactéries (dites aussi algues bleues).

(L'essentiel)