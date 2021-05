«Penser d'abord à l'amour avant la douleur du deuil»

«Dans ce genre d'épreuve, être bien entouré et ne pas être seul aide énormément à faire son deuil», confie Véronique, maman de cinq enfants, dont une petite fille, Léane, qui est décédée il y a 17 ans, alors qu'elle était à son 8e mois de grossesse. En 2019 au Luxembourg, 101 enfants sont mort-nés ou décédés dans les dix jours suivant leur naissance. Une épreuve et une douleur inimaginables pour tout parent. Spécialisée dans le deuil périnatal, l'association française SPAMA a été créée en 2006, pour apporter un soutien et une écoute aux parents touchés par ce drame.

Depuis cette année, l'organisme a mis en place une antenne luxembourgeoise, avec une petite équipe composée de trois bénévoles, dont deux infirmières pédiatriques et une sophrologue. Pour Clémence de Cerval, infirmière luxembourgeoise et bénévole, il était nécessaire de bénéficier enfin de ce dispositif au Grand-Duché. «C'est un sujet encore considéré comme tabou», confie-t-elle. «La mort fait peur aux gens et celle des enfants, encore plus. Beaucoup de parents se sentent démunis face à leur tristesse». «Ici, au Luxembourg, nombreux sont les résidents expatriés, habitant loin de leurs proches», ajoute Véronique, également bénévole.

«J'ai appris à penser d'abord à l'amour que je ressentais pour ma fille»

Par son vécu, cette maman endeuillée de 42 ans veut aider les parents à «accueillir leurs émotions et comprendre que ce qu'ils ressentent est normal». «Il faut d'ailleurs laisser du temps au temps. Moi-même, j'ai appris à penser d'abord à l'amour que je ressentais pour ma fille et non plus à la douleur».

Si l'équipe luxembourgeoise n'a pas encore de siège, elle est disponible via le site Internet Association-spama. L'association organise par ailleurs deux rencontres gratuites pour les parents endeuillés, à Luxembourg-Ville: la première a lieu ce samedi 8 mai à 10h, dans un lieu gardé confidentiel. Les familles intéressées peuvent s'inscrire au 691 123 486. Une autre rencontre est également prévue le 26 juin.

(mm/L'essentiel)