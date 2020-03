Dans quel cadre peut-​​on circuler au Luxembourg?

Alors que l'Europe entière annonce des confinements généralisés, le Luxembourg n'échappe pas à la règle. Le Premier ministre Xavier Bettel a ainsi annoncé des mesures uniques dans l'histoire du pays, mardi. Un seul mot d'ordre: «Restez à la maison».

«C'est le principe primordial qui doit guider notre quotidien. Restez un maximum chez vous à la maison. Nous devons réduire les contacts sociaux à ce qui est strictement nécessaire », a martelé le Premier ministre. Le plus important est de freiner et limiter la propagation du virus», a-t-il déclaré à la Chambre des députés.

Très concrètement, la circulation sur la voie publique se retrouve fortement limitée. Sont autorisés les déplacements vers les structures de santé «en cas d'urgence et pour des interventions qui ne peuvent être reportées», pour l'achat de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et de produits de première nécessité ou encore les déplacement vers le lieu de travail si le télétravail n'est pas possible.

Toutes les aires de récréation ont été fermées

Il est également autorisé de sortir pour offrir assistance aux personnes âgées et dépendantes, aux personnes handicapées ou aux personnes particulièrement vulnérables. Enfin, un cas de force majeur peut être avancé pour justifier son déplacement.

Des mesures similaires à celles annoncées par la France lundi et la Belgique mardi, même s'il est autorisé de sortir en pleine air «sous la stricte condition d’éviter des contacts sociaux et de respecter les consignes de précautions et le gestes barrières». Toutes les aires de récréation ont également été fermées.

(Thomas Holzer/L'essentiel)