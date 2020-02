Battue par son compagnon, elle saute du 2e étage

La police grand-ducale rapporte ce mercredi une opération qui s'est déroulée tard, lundi soir, à Mersch. Les agents sont intervenus pour des violences domestiques, dont la victime avait sauté du deuxième étage. Elle a affirmé aux agents avoir été battue par son partenaire et avoir pris la fuite chez un voisin pour tenter d'obtenir de l'aide. Dans sa fuite, elle a été grièvement blessée et emmenée à l'hôpital.

Quand les policiers sont arrivés, l'agresseur était toujours sur les lieux. Les agents ont trouvé de la drogue et du matériel pour la consommer dans l'appartement et dans un sac à dos juste à côté de l'entrée. Le tout a été confisqué. Quand au compagnon violent, il a été arrêté sur ordre du procureur et présenté à un juge d'instruction.

En 2018 au Luxembourg, la police est intervenue à 739 reprises pour des faits de violences domestiques, ce qui a mené à 231 expulsions prononcées par la justice. Les chiffres pour 2019 ne sont pas encore connus.

