La loi communale sera réformée par étapes

Vous aurez votre mot à dire sur la réforme de la loi communale. Celle-ci, datant de 1988, sera modernisée en plusieurs étapes, selon un processus participatif présenté ce mardi matin, par la ministre LSAP de l'Intérieur, Taina Bofferding. Le premier élément de cette réforme sera toutefois un projet de loi déposé encore cette année pour alléger la tutelle du ministère de l'Intérieur sur les communes. Ainsi, le nombre d'actes que le ministre doit approuver sera considérablement allégé. L'an dernier, quelque 3 500 dossiers étaient arrivés sur le bureau du ministre, pour un seul refus.

Les seuils en euros de certaines approbations seront relevés et d'autres approbations seront remplacées par un mode de surveillance simplifié, plus transparent et avec des délais clairs. La suppression d'un acte devra ainsi se faire dans un délai d'un mois, son annulation devra se faire dans les deux mois. Le ministère mettra toutefois à disposition des communes «une assistance, notamment dans les domaines juridique, financier et des ressources humaines» pour les dossiers plus complexes.

Les citoyens consultés

Pour le reste, la réforme se fera donc selon un processus participatif. «Les communes ont changé, ces trente dernières années. Il est important de moderniser, d'alléger et de simplifier les procédures», explique Taina Bofferding. «C'est une réforme pour les communes et je veux travailler avec les communes, dans le dialogue. On lance donc un processus participatif en plusieurs étapes».

Première étape en octobre, pour discuter des grands thèmes de la refonte de la loi communale. Le grand public y sera associé via une consultation en ligne. Un large symposium suivra pour conclure cette phase. Dans la foulée, des ateliers thématiques et colloques ciblés suivront jusqu'en juillet 2020. Un avant-projet de loi sera ensuite rédigé. Le public sera ensuite une nouvelle fois consulté pour donner son avis sur les grandes lignes du texte.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)