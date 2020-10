Ils délaissent leurs cahiers pour faire le mur

Depuis des décennies, les graffiti writers écrivent leurs noms sur les murs. Une calligraphie qu’ils travaillent dans leurs black books, des carnets gorgés d’inspiration qu’ils se partagent et qu’ils ouvrent aussi parfois au public, comme lors du «Back to the Books», aux Rotondes.

Back to the Books

Samedi, de 14 h à 20 h 30, aux Rotondes, à Luxembourg.

Mais face au Covid, on comprend facilement le problème qu’il y a à passer des cahiers de main en main. L’édition 2020 de samedi a été adaptée. «La bataille ne se mènera plus sur la table à dessin mais sur les murs», explique Sader, de l’ASBL I Love Graffiti, qui organise. Vingt-quatre graffeurs se sont qualifiés lors des sélections organisées sur Instagram. Ils s’affronteront à la bombe de peinture, en plein air devant le jury. Il faudra faire preuve d’endurance et de rapidité.

«Le battle durera près de six heures, mais le premier round ne dépassera pas les sept minutes, avec une seule couleur. Au fur et à mesure, on augmente le temps et le nombre de couleurs. L’esthétique et la créativité vont jouer, mais aussi la maîtrise et l’efficacité», détaille Sader. Un film sur les femmes dans le graffiti sera également projeté. «Elles sont encore très peu nombreuses sur la scène», constate Sader.

(Séverine Goffin/L'essentiel)