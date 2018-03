Nombreux sont ceux qui veulent se reconvertir

«L'époque où les salariés passaient 30 ans à faire le même métier est bel et bien révolue», lance Béatrix Charlier, conseillère en entreprise. Selon une étude menée en novembre 2017 par son cabinet, «51,4% des 350 employés sondés, tous âges et tous secteurs confondus, ont déjà accumulé sept expériences professionnelles ou plus.

«Il faut prendre le temps, pour définir au mieux ses talents», ajoute Béatrix Charlier. «La reconversion doit être motivée par la volonté de retrouver le plaisir à travailler» dit Maxime Durant, expert RH. Selon lui, se renseigner sur les offres disponibles et les compétences recherchées pour le poste visé est primordial. Si la remise à niveau par la formation est souvent nécessaire, les experts prônent la reconversion en interne.

«De nouveaux postes peuvent se créer en interne. Le salarié est en terrain connu, il ne change pas de secteur et peut être aidé», dit Béatrix Charlier. «On exige plus d'un tel salarié qui ne part pas de zéro. L'intéressé devra faire ses preuves et être flexible avant de pouvoir négocier un meilleur horaire ou un meilleur salaire», conclut Maxime Durant.

(Pierre François/L'essentiel)