Il aura, certes, fallu attendre la 28e minute d'une conférence qui en a duré 34 pour que le Premier ministre évoque la question, mais le télétravail est une nouvelle fois revenu, brièvement durant trente secondes, au cœur des discussions, dimanche soir, lors de l'annonce de nouvelles mesures face à la hausse des cas de Covid-19 au Luxembourg.

«Le télétravail a toujours été recommandé», a rappelé Xavier Bettel, «et on n'a jamais dit que c'était terminé. Là où c'est toujours possible, le télétravail peut être une partie de la solution. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il fallait l'arrêter, mais tout dépend toujours de la situation. Il y a des sociétés où les gens sont dans des bureaux individuels où il n'y a pas de contacts et c'est différent (d'une situation) où l'on travaille les uns à côté des autres. Il importe au patron d'avoir la responsabilité de savoir ce qui est faisable et ce qui est dans l'intérêt des employés».

Du changement pour les frontaliers en télétravail?

Efficace sur le plan sanitaire, voire même jugé positif par certains au niveau de la productivité, le télétravail n'est pas neutre sur le plan économique. Nicolas Henckes, directeur de la confédération luxembourgeoise du commerce (clc), soulignait en effet dernièrement que ce mode de travail «était particulièrement douloureux pour (les commerces et les restaurants de) Luxembourg-Ville».

Alors que des négociations sont actuellement en cours pour autoriser 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, la France, et la Belgique ont gelé les jours de télétravail jusqu'au 31 août. L'Allemagne a pris la même mesure jusqu'au 31 juillet. Des mesures qui pourraient bien évidemment une nouvelle fois changer dans les jours à venir en fonction de l'évolution de la situation. Pour rappel, depuis le 1er janvier, les frontaliers français peuvent effectuer 29 jours de télétravail par an sans subir une double imposition. Le seuil de tolérance est quant à lui moins élevé pour les Belges (24 jours/an) et les Allemands (19).

(fl/L'essentiel )