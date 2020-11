Les rues de Luxembourg-​​Ville encore bondées

Une grande animation régnait encore dans les rues de la capitale, ce week-end. Sous un grand soleil, l’affluence était forte dans la Grand-Rue et les artères des alentours, animées par des musiciens, dont l’un reprenait la musique de «Titanic» à l’accordéon. Sur la place d’Armes, les terrasses étaient bien occupées, tandis que le parking du Glacis était plein à craquer, comme la semaine précédente.

Dans la rue, la plupart des passants portaient un masque. Certains, à l’image de Matthias et Valentina, 24 et 22 ans, sont venus «faire un peu de shopping et commencer les courses de Noël». Ces résidents luxembourgeois «évitent tout de même de rentrer dans des magasins trop bondés». D’autres, sans forcément penser aux achats, sont venus «s’aérer l’esprit après une semaine de travail chargée», explique Amina, 25 ans. Elle et son amie Alessandra, 23 ans, disent ne pas trop craindre la contamination, «car nous avons des masques et utilisons souvent du gel».

Des touristes venus de loin

Les vendeurs font plutôt de bonnes affaires, comme la semaine dernière: «Nous voyons beaucoup de clients, car nous sommes en liquidation», indique une vendeuse de chaussures. Selon elle, les clients «sont des résidents mais aussi de nombreux habitants des pays voisins», où les magasins sont fermés. Ce que confirme une vendeuse d'une parfumerie, qui doit limiter les entrées tellement l’affluence est importante. «C’est fermé chez nous, donc nous venons ici, c’est logique», glisse Aurélie, 31 ans, venu de Belgiqueavec son compagnon, qui porte un sac.

Les restaurants voient passer «un peu plus de monde que d’habitude», témoigne un serveur, content de voir «ces clients inhabituels venir au Luxembourg». Avant de s’installer à table, Frédéric, 40 ans, venu avec sa compagne, explique «ne pas avoir peur du Covid, car nous l’avons déjà attrapé!». Plus loin, Nicolas et Mathilde, un jeune couple, ne sont pas venus pour faire des achats, mais pour «un city trip de deux jours». Ils sont arrivés «du sud de Bruxelles, à 1h30 de route, pour profiter du beau temps et de l’activité qui existe encore». «Nous cherchons une lueur de vie qu’il n’y a pas chez nous», conclut la jeune femme.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)