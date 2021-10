Le Kirchberg va être bouclé, 2 000 Polonais attendus

Quelque 840 policiers luxembourgeois et belges, des véhicules blindés et des arroseuses mobilisés, des routes et même des portions d’autoroutes fermées à la circulation, les bus déviés, les drones interdits dans le ciel du Kirchberg… La capitale luxembourgeoise s’apprête à vivre une journée de manifestation sous haute tension, ce vendredi.

Le 21 mai dernier, la CJUE avait ordonné à la Pologne de «cesser immédiatement» l'exploitation de la mine, voisine de la République tchèque, à la demande de Prague, qui dénonce ses nuisances pour l'environnement sur son territoire. Varsovie avait refusé, cette mine de lignite (charbon de qualité médiocre) assurant la fourniture d'environ 7% de l'électricité en Pologne. Fin septembre, la Cour avait une nouvelle fois interpellé la Pologne et l’avait condamnée à verser une astreinte journalière de 500 000 euros à Bruxelles, jusqu'à l'arrêt de cette mine.Cette mine fait travailler directement et indirectement des milliers de Polonais, et sa fermeture serait une catastrophe pour la région.

Le syndicat polonais Solidarnosc va en effet manifester, à partir de 9h30, devant la Cour de justice de l’UE, pour dénoncer la décision de la CJUE de fermer la mine de Turow. Quelque 2 000 Polonais sont attendus devant la CJUE puis devant l’ambassade de République tchèque – pays à l’origine de la plainte devant la CJUE (voir encadré) - non loin du boulevard Schuman.

La police indique qu’«il est recommandé d'éviter les déplacements non-essentiels dans ce secteur». Des routes seront fermées à la circulation et ce, dès jeudi soir. Les boulevards Kennedy, et Konrad Adenauer, ainsi que leurs rues avoisinantes, le pont Bech, et les alentours du rond-point Schuman, seront impactés.

Tout comme les autoroutes, à partir de 6h, vendredi matin: l'aire de Wasserbillig sur l'autoroute A1 sera fermée. Les échangeurs Mertert (A1) en direction de Luxembourg et Schengen (A13) en direction de Luxembourg, seront inaccessibles et la circulation vers la capitale se fera sur une seule voie, sur un tronçon réduit entre les échangeurs Mertert et Potaschberg sur l'A1 et à la hauteur de l'échangeur Schengen sur l'A13. Les lignes de bus seront également perturbées (voir ci dessous).

Les commissariats de police de Limpertsberg, Kirchberg, Ville-Haute, Gare-Hollerich, Bonnevoie, Gasperich, Merl-Belair et Hesperange seront fermés mais le commissariat de Luxembourg continuera à assurer les interventions. Un numéro de téléphone dédié à la population (244 242724) sera opérationnel pendant la durée de la manifestation (de 8h jusqu'à la fin de la manifestation).

De gros moyens vont être déployés (Editpress)

Lignes de bus impactées

- Lignes 6, 16, 18, 21, 86 et 88

Les lignes seront déviées dans les deux sens entre les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Antoine de St-Exupéry par l'avenue John F. Kennedy et la rue Érasme. Les arrêts BEI Quais 1+2 et Jean Monnet Quais 1+2 dans le bd Konrad Adenauer seront supprimés et remplacés par les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Léon Hengen (Quai 1 en direction du centre-ville et Quai 3 en direction de Kirchberg).

- Ligne 12

Entre les arrêts Rout Bréck - Pafendall et Bleuets, la ligne 12 sera déviée dans les deux sens par l'avenue John F. Kennedy. Les arrêts Philharmonie/MUDAM Quais 1+2, Niedergrünewald Quais 1+2 et Léon Hengen Quais 1+2 seront supprimés. Un arrêt provisoire installé dans les deux directions dans la rue des Coquelicots, à proximité de la bifurcation avec la rue du Fort Thungen.

- Lignes 25 et 81

Les lignes 25 et 81 seront déviées dans les deux sens entre les arrêts St Vith et le boulevard Konrad Adenauer, par le boulevard Prince Charles. Les arrêts Paul Noesen Quais 1+2, Jean Monnet Quais 1+2 et Antoine de St Exupéry Quais 1+2 (ligne 25) seront supprimés et remplacés par des arrêts provisoires dans la rue de Kirchberg/bifurcation rue Paul Noesen, et dans le boulevard Prince Charles/bifurcation Val des Bons-Malades.

- Ligne 32

Entre les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Antoine de St Exupéry, la ligne 32 sera déviée dans les deux sens par l'avenue John F. Kennedy et la rue Érasme. Les arrêts Philharmonie/MUDAM Quais 1+2, Niedergrünewald Quais 1+2 et Léon Hengen Quai 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Léon Hengen (Quai 1 en direction du centre-ville).

- Ligne 72

Le départ de la ligne 72 en direction du campus Geesseknäppchen se fera depuis l'arrêt Léon Hengen Quai 3 (rue Érasme) au lieu de l'arrêt Jean Monnet.

- Lignes nocturnes City Night Bus

Depuis l'arrêt Rout Bréck-Pafendall en direction du Kirchberg: la ligne CN4 sera déviée par l'avenue John F. Kennedy. Les arrêts Philharmonie/MUDAM Quai 1 et Niedergrünewald Quai 1 seront supprimés. La ligne CN5 sera déviée par l'avenue John F. Kennedy, la rue Érasme et le boulevard Konrad Adenauer. Les arrêts B.E.I. Quai 1 et Paul Noesen Quai 1 seront supprimés.

