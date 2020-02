L’organigramme de la Cour jugé trop flou

Comment est organisée la Cour grand-ducale? C’est l’une des questions que s’est posée Jeannot Waringo, pour rédiger son rapport sur la Cour grand-ducale, publié vendredi. Or, «l’analyse de la situation actuelle s’est révélée plus difficile que prévu, en raison de l’absence d’un organigramme unique et formellement approuvé». Le flou règnerait donc sur la structure du personnel de la Cour.

Plusieurs projets ont pourtant été élaborés entre 2008 et 2015, mais sans que rien ne soit inscrit dans le marbre par la suite. De plus, Jeannot Waringo a constaté que les missions que les membres du personnel prétendent réaliser, diffèrent parfois avec la description qui figure dans leurs contrats de travail.

Un projet d’organigramme, datant de 2015, place le Grand-Duc et la Grande-Duchesse tout en haut. Or, «notre constitution ne prévoit pas de fonctions officielles pour l’épouse du Grand-Duc. Dès lors, c’est le Grand-Duc, chef de l’État, qui devrait figurer seul dans l’organigramme». Le rapport déplore aussi que trop de fonctions soient partagées entre le président de l’Administration des biens et le maréchal. C’est ce dernier qui «doit être en charge de toutes les fonctions officielles de la Cour», selon l’auteur du document.

Jeannot Waringo propose l'organigramme suivant, avec une séparation claire entre les rôles du maréchal et ceux de l'Administration des biens.

(jg/L'essentiel)