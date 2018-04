La Cinémathèque rouvre ce vendredi 20 avril

La Cinémathèque de Luxembourg-Ville avait dû fermer le mardi 20 mars, en raison d'une infection aux punaises de lit dans la salle de cinéma. Depuis, indique ce lundi la ville de Luxembourg, «toute la salle a été soumise à un traitement thermique (chaleur sèche de 60°C), procédé efficace garantissant l'élimination complète des punaises de lit dans tous les stades de développement, sans l'utilisation d'insecticides». Le tout a ensuite été contrôlé à l'aide de chiens renifleurs spécialisés dans la détection de l'insecte incriminé.

Comme ils n'ont rien trouvé, la Cinémathèque peut rouvrir ses portes. Elle reprend ses projections ce vendredi, 20 avril. Les cinéphiles pourront voir «One, Two, Three», un film de Billy Wilder, sorti en 1961, à 18h30, puis «To be or not to be», long métrage de 1942, réalisé par Ernst Lubitsch, à 20h30, dernier film du mythe hollywoodien Carole Lombard, avant sa mort dans un accident d'avion. Les séances spéciales et de l'Université populaire du cinéma seront reprogrammées dans la mesure du possible et annoncées sur le site Internet de la Cinémathèque, où se trouve aussi le programme complet.

