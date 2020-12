Un confinement pour sauver les hôpitaux?

Le Luxembourg va-t-il décider d'un confinement strict? Les signes se multiplient et la ministre de la Santé Paulette Lenert n'exclut désormais pas une réduction au minimum de l'activité extra Covid dans les hôpitaux du pays, dans sa réponse à une question parlementaire datée du 19 novembre. Il y a un mois, la député CSV Nancy Arendt se demandait en effet quelle étaient les prochaines étapes suivant la phase 4.

Pour mémoire, le Luxembourg a récemment décidé de reporter les opérations non-urgentes, dernière étape visant à libérer du personnel et des moyens pour les patients Covid. «Si le nombre de lits en soins normaux et en soins intensifs devient insuffisant, alors les hôpitaux devront réduire encore plus fortement leur activité», répond vendredi Paulette Lenert, évoquant un «scénario du pire» que le gouvernement souhaite éviter.

«Le gouvernement doit s'exprimer dans un langage simple »

La ministre le reconnaît, il s'agirait de revenir aux dispositions prises lors de la première vague de l'épidémie, à un moment où ni le Luxembourg, ni ses voisins européens n'étaient prêts à affronter une telle pandémie. Depuis le début de la deuxième vague, les hôpitaux ont diminué de 14 à 50% leur activité, selon les établissements, avait indiqué la ministre socialiste en milieu de semaine. Le Luxembourg se retrouve face à un manque d'effectifs en raison notamment des absences dues aux infections au Covid et isolements de soignants.

Un «véritable confinement devient de plus en plus probable de jour en jour», a par ailleurs déclaré Paulette Lenert, jeudi soir. Dans un communiqué adressé au gouvernement vendredi, le principal parti d'opposition le CSV a demandé «de la clarté» sur la mise en place de cet éventuel «confinement strict». «Nous appelons le gouvernement à s'exprimer dans un langage simple devant les citoyens et le Parlement», a estimé la cheffe de fraction Martine Hansen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)