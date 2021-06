Et si on valorisait les plus beaux arbres du pays?

Aujourd’hui sans doute plus qu’avant, beaucoup d’entre nous se sont reconnectés à la nature. Mettre le nez dehors pour oublier le contexte et faire plus attention encore au patrimoine naturel qui nous entoure. L’administration de la nature et des forêts (ANF) l’a bien compris et propose, pour mettre à profit la tendance, un challenge aussi original qu’intéressant ouvert à tous.

L'objectif est simple, mettre en valeur les plus beaux arbres de l'arrondissement Sud du pays, selon le découpage de l’ANF, qui compte une vingtaine de communes, de Rodange à Dudelange, en passant par Luxembourg-Ville. Un secteur accueillant 10 000 hectares de forêts et qui abrite 45% des réserves naturelles nationales classées. Un sacré terrain de jeu pour les observateurs amateurs, invités à immortaliser les plus beaux spécimens d'arbres croisés en forêt, dans les jardins ou bien au détour d'une rue en ville.

Leur forme, leur histoire, l’émotion

«Les arbres extraordinaires peuvent être marquants par leur histoire ou par leur forme», préviennent les organisateurs du projet qui avancent aussi la dimension émotionnelle que peuvent revêtir certains arbres pour la population. L’ANF a relevé une hausse des promeneurs qui n’ont pas hésité, depuis le début de la pandémie, à publier sur les réseaux sociaux des photos d’arbres «magnifiques, marquants et imposants». Tout cela doit désormais être partagé pour établir un véritable recensement de ces beaux arbres «avec du caractère» dans le pays. Cette campagne est avant tout un outil de sensibilisation pour et avec le grand public.

Le challenge est ouvert jusqu’au 15 octobre prochain et suscite d’ores et déjà des réactions. «Il y avait un arbre magnifique à côté de la fontaine dans le parc de la Pétrusse...», relève Maria sur Facebook. Jonathan, lui, croit savoir qu’il y en a un «beau au Sportlycée», dans la capitale. Nul doute que les histoires comme celles-ci, et les photos surtout, vont se multiplier dans les prochaines semaines avec les belles couleurs de l’été puis celles du début d’automne. L’anf, sollicitée par L’essentiel, cite en exemple un Tilleul bien particulier qui se trouve à Differdange, un hêtre à Hesperange ou encore un chêne visible à Leudelange.

«Toute personne qui sait où trouver un arbre qui sort de l’ordinaire peut envoyer une photo, avec géolocalisation de l’arbre, à EisBeem.AS@an.etat.lu ou à la commune», explique l’ANF. À vous de jouer!

(sl/L'essentiel)