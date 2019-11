Études ou travail? Les jeunes pourront choisir

«Quelles sont les offres de cette université?». «Est-ce que mon diplôme sera valable au Grand-Duché?». «Combien d'années pour accomplir ces études ?»... Voici quelques questions qui ont été posées par les lycéens luxembourgeois aux 220 exposants, dans les halls de Luxexpo The Box au Kirchberg. En plus des offres d’études, formations et cours du soir, ils ont aussi découvert tout une panoplie de métiers, notamment de la fonction publique.

«Les études ou le travail. Je n'ai pas encore pris mon choix définitif», a avoué Lucas, 18 ans, élève en dernière année d’études secondaires d’Esch-sur-Alzette, ce jeudi, à la Foire de l’étudiant. «Je sais combien vaut un diplôme universitaire, mais j’ai envie de me lancer sur le marché du travail», a poursuivi le jeune homme.

Importance du lieu

Tous n’hésitaient pas autant que Lucas, ce jeudi. Pour Roger et Jaime, enthousiastes à l’idée de poursuivre des études en économie, l’occasion était propice pour se renseigner sur les universités. «Les établissements aux Pays-Bas, comme à Maastricht, offrent des programmes qui peuvent être utiles pour trouver un emploi dans l’avenir», ont confié les élèves du Lycée technique du Centre.

Et si le choix de l’établissement est crucial pour les futurs étudiants, la localité est aussi un facteur qui pèse dans leur prise de décision. C’est notamment le cas de Céline qui souhaiterait partir au Japon. «Pour des études en fashion design, il faut partir quelque part où la ville est aussi inspirante et où il y a une certaine dynamique créative», a expliqué l’élève, en section artistique au Lycée des garçons d’Esch.

Métier d'avenir

Pour Emma, faire des études à l’étranger serait une occasion pour renouer avec ses origines. «Je suis portugaise mais je n’y ai pas passé assez de temps. J’espère que ce sera possible de faire des études en français à l’université de Lisbonne».

Plus loin, Eric et Jasper ont saisi l'occasion pour en savoir plus sur le métier de policier. «Les études c'est bien, mais il y a toujours le risque qu’on ne réussisse pas. C’est beaucoup de temps et de l'argent qui s’envolent. Alors on préfère intégrer un métier où nous sommes quasi sûrs d’être embauchés», ont détaillé les jeunes hommes de 19 et 20 ans, prêts à intégrer l’École de police à la prochaine rentrée. La Foire de l'étudiant se poursuivra encore ce vendredi, de 10h à 18h30, à Luxexpo The Box.

(Ana Martins/L'essentiel)