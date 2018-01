Le Fonds du logement a livré 133 habitations

«Le Fonds du logement et la Société nationale d’habitation à bon marché (SNHBM) ont réalisé en 2017 leur meilleure année quant à la production d’unités d’habitation depuis 2009», se réjouit le ministère du Logement dans un communiqué publié ce mardi matin.

Ainsi, du côté du Fonds du logement, 133 unités d'habitation ont été achevées l'année dernière. Bien plus que les 20 logements livrés en 2016, année de transition au cours de laquelle la réforme du Fonds a été préparée, et où les effectifs ont été renforcés, passant de 63 à 86 personnes. De plus, en 2017, le Fonds du logement a acheté des terrains et des immeubles pour 6 millions d'euros. Il envisage de livrer 180 habitations en 2018 et sera engagé cette année sur une trentaine de chantiers et doit achever, en 2020, 300 unités d'habitations.

Des projets à venir

Pour les années à venir, le Fonds travaille sur la planification de nombreux projets de différentes dimensions dans toutes les régions du pays. Une soixantaine de sites sont en cours de planification, dont les friches industrielles de Wiltz et Dudelange qui verront 2 000 logements se créer à moyen et long terme. Enfin, le parc locatif du Fonds du logement est le plus vaste du pays, avec 1 890 habitations à travers le Luxembourg.

La SNHBM, de son côté, a entamé en 2017 la construction de 272 unités d'habitations. Son projet phare est le projet Elmen à Olm, où 800 logements doivent être construits. Les travaux doivent débuter courant 2018. Un premier PAP pour 380 habitations, avec en plus des commerces et des infrastructures (écoles, crèches...), est en cours de validation. Une centaine de logements sur le site pourront déjà être habités d'ici fin 2020.

Ces chiffres ont été publiés alors que la Chambre des députés prépare un débat de consultation sur la problématique du logement au Luxembourg, qui doit se dérouler en février. Les députés de la commission parlementaire du logement reçoivent les représentants du secteur pour préparer ce débat. Dans ce cadre, le président de l'Agence immobilière sociale (AIS), Gilles Hempel, avait estimé en novembre qu'il manquait 30 000 logements sociaux au Luxembourg, trop de ceux qui ont été bâtis dans le pays étant ensuite vendus.

(JW/L'essentiel)