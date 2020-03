Des bénévoles-​​stars entrent en scène à la Rockhal

Ne cherchez pas Sean Paul, Evanescence ou le moindre groupe de musique à la Rockhal dans le courant du mois d'avril. En raison de la propagation du coronavirus, tous les concerts ont bien entendu été reportés. Depuis le mardi 24 mars, ce temple de la musique, qui accueille depuis bientôt 15 ans les plus grands artistes, s'est même transformé en centre de soins avancés pour le sud du Grand-Duché.

«Au même titre que Luxexpo et les centres d'Ettelbruck et de Grevenmacher, on ne traite pas que les patients potentiellement positifs au Covid-19. Sept jours sur sept, on fait de la consultation gratuite de 8h à 20h», nous a précisé Laurent Chapelle, chef du centre de soins avancé situé à la Rockhal. «Ceux qui ne peuvent pas aller chez le médecin peuvent venir ici. Ils seront traités rapidement, car on a deux lignes différentes. Un ligne pour un problème physique et une ligne pour ceux qui présentent des signes du virus. Ces deux lignes sont séparées et bien protégées les unes des autres, ce qui permet d’accueillir tout le monde. À l'entrée, on a également la chance de pouvoir compter sur un "drive" où nous pouvons faire des prélèvements sur présentation d'une ordonnance».

«La Rockhal a gardé son âme»

Opérationnel depuis une semaine, le centre de soins avancés de la Rockhal peut déjà compter sur des dizaines de bénévoles «très disponibles et qui tapent dedans». «Il est encore un peu tôt pour anticiper (les besoins futurs), mais depuis le début, nous avons les équipes suffisantes», se félicite Laurent Chapelle. «Nous accueillons les bénévoles dans les loges avant de les faire monter sur scène où ils découvrent le centre. On les briefe et on leur donne les consignes de sécurité. Nos stars, aujourd'hui, ce sont tous les bénévoles qui montent sur scène pour accompagner les patients».

Bien connue des amateurs de concerts, la Rockhal présente désormais un tout nouveau visage, «mais elle a gardé sa fonction d'accueil des personnes, son côté protecteur de la population», souligne Laurent Chapelle. «Alors, oui, aujourd’hui, on y retrouve des tentes de l’armée, des boxes médicaux, des médecins et des infirmiers, avec des lignes différentes pour le virus ou d’autres choses, mais le personnel de la Rockhal nous a permis de la transformer tout en gardant son âme et c'est très important».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)