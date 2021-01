«Trump n'a pas manqué à la cérémonie»

«Heureusement que nous sommes en télétravail en raison du Covid, car mon bureau est à deux pas de la Maison-Blanche, et, en ce moment, il y a des véhicules blindés et des soldats sous les fenêtres», relate Juliette, 22 ans. La jeune Américano-Luxembourgeoise, ancienne élève de l'International School of Luxembourg, a grandi au Grand-Duché avant de partir étudier aux États-Unis en 2016. Elle travaille désormais à Washington. Mais mercredi, c'est en ligne qu'elle a suivi l'investiture du 46e président.

«Le centre est bouclé. Il faut passer des points de contrôle pour circuler. Les autorités nous ont demandé de ne pas y aller, explique-t-elle. On a été faire des courses pour deux semaines et on reste chez nous». Entre ses deux pays, il y a un monde. «Je ne sais pas pour qui votent mes amis luxembourgeois. Aux États-Unis en revanche, c'est un sujet clivant». L'assaut meurtrier du Capitole du 6 janvier l'a «choquée mais pas surprise. Ce qui m'a fait peur, c'est le manque de réaction de certains élus et des autorités».

Alors, mercredi, après l'investiture, elle était «soulagée, le cœur à la fête. J'ai trouvé que Trump n'avait pas manqué à la cérémonie, sourit-elle. Mais nos problèmes n'ont pas disparu par magie quand Joe Biden a pris son poste. Il y a encore du travail à faire», dit-elle.

(Séverine Goffin/L'essentiel)