Cette époque où les frontières étaient fermées

C'est une époque que les moins de 20 ans ont à peine connue. Celle où des douaniers gardaient les portes du Luxembourg. Nico Dusseldorf avait 19 ans, en 1977, quand il a réussi l'examen d'entrée à l'administration des douanes, qu'il a intégrée «dès le jour suivant la fin du service militaire». Plus un hasard qu'une vocation pour celui qui se rêvait policier, au départ, mais la passion a pris le dessus pour une carrière bien remplie achevée en février 2018. Le Luxembourgeois a donc tout connu, et surtout 1993, l'année charnière où l'Europe a déverrouillé ses frontières internes. Il raconte pour L'essentiel, alors qu'aujourd'hui les contrôles sont réintroduits régulièrement face au risque terroriste ou dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

C'est à Echternach que tout a commencé pour lui. À l'époque, en 1977 donc, s'y trouvaient deux postes frontières avec l'Allemagne, l'un pour le passage «des locaux», l'autre « sur la route européenne» où le trafic était plus dense. «On faisait les trois-huit, dès 5h. Toujours présents à deux, l'un au bord de la route, l'autre à l'intérieur du bureau. Et toutes les heures on changeait», raconte Nico Dusseldorf. Voitures et camions déclaraient leurs marchandises, payaient sur place s'il fallait. Les douaniers notaient même le niveau de carburant du véhicule entrant au Grand-Duché, «qui ne devait pas être supérieur en sortant. Les taxes n'étaient pas encore communes». Définitivement une autre époque: «En ce temps-là nous étions déjà heureux d'avoir une machine à calculer électrique».

«Viande fraîche stockée dans le bureau en plein été»

«Environ 1 000 personnes par an étaient arrêtées et retenues à la frontière, c'était important et efficace pour la sécurité du pays», raconte l'homme. La criminalité était toute autre, les douaniers étaient déjà armés mais les trafics n'avaient pas l'ampleur d'aujourd'hui. À Echternach, Nico Dusseldorf voyait défiler beaucoup de riverains allemands. «Au bout de deux semaines on connaissait tout le monde!». Mais aucune nostalgie, l'ouverture des frontières, en 1993, était nécessaire selon lui, et la réorganisation des missions des douanes, vers les contrôles routiers, la sécurité alimentaire, les zones de transports internationaux, a permis de maintenir un bon niveau d'efficacité. Les effectifs, environ 400 personnes, n'ont d'ailleurs pas changé en 27 ans.

De sa présence aux postes douaniers, compromise ensuite par un accident qui a modifié le reste de sa carrière, Nico Dusseldorf a compilé les anecdotes. Comme ce fonctionnaire de l'Otan qui agitait l'immunité diplomatique afin d'éviter les taxes sur les marchandises qu'il ramenait d'Allemagne. «Il s'est énervé mais a fini par payer. Il est reparti en oubliant sa viande fraîche, stockée dans le bureau en plein été. Heureusement, nous avons contrôlé un collègue à lui quelques minutes plus tard, qui a pu lui ramener!». Derrière l'efficacité du dispositif se cache aussi une part de folklore dans l'imaginaire collectif.

«On se faisait souvent engueuler parce que ça n'avançait pas! À Remich, en plus des contrôles, ils avaient installé un feu rouge juste après la frontière». Avec 200 000 frontaliers quotidiens aujourd'hui, l'organisation de l'époque est difficilement imaginable. Nico Dusseldorf a vu l'histoire s'écrire sous ses yeux et a continué à s'investir, notamment au sein de groupes de travail auprès de la Commission européenne ces dernières années.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)