L'appel à la vaccination contre la grippe est lancé

Toux, rhume, maux de tête et douleurs articulaires. Les symptômes de la grippe sont bien connus, notamment en cette saison, où la maladie fait son grand retour. Face au virus, le gouvernement conseille vivement à la population de se faire vacciner. Mais quelle est la période propice à la vaccination? Administré trop tôt ou trop tard, le vaccin perd en efficacité. Étant donné que les pics de la grippe arrivent généralement pendant la saison hivernale et durent jusqu'en mars ou avril, il est conseillé de se faire vacciner en octobre ou novembre. Le vaccin ayant une durée d'action limitée, il doit être renouvelé tous les ans.

Au Luxembourg, le stock de vaccins délivré sur ordonnance dans les pharmacies est suffisant. Le gouvernement recommande en particulier aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes atteintes de maladie chroniques, aux femmes enceintes ainsi qu'au personnel soignant de se faire vacciner.

Respecter les règles d'hygiène

Le virus de la grippe peut entraîner des complications graves, telles que la pneumonie, voire entraîner la mort chez les plus vulnérables. Parmi les groupes à risque, on peut notamment citer les personnes atteintes de maladies respiratoires et cardiovasculaires chroniques, de diabète, de troubles rénaux et dont le système immunitaire est affaibli. Le vaccin contre la grippe peut être administré aux femmes enceintes à tout moment de la grossesse. Ce dernier protège également leurs bébés et ce, jusqu'à l'âge de six mois.

Le virus de la grippe se transmet d'un individu à un autre par le biais de fines gouttelettes de salive, de postillons ou d'éternuements émis par une personne infectée. Afin d'éviter la prolifération de l'épidémie, il est recommandé de se laver régulièrement les mains avec du savon, d'éternuer dans un mouchoir, d'aérer régulièrement les intérieurs et d'éviter, dans la mesure du possible, tout contact avec les personnes contaminées.

(sw/L'essentiel)