Les geeks à la chasse aux trésors aux Rotondes

«Si je propose à mon fils de 15 ans des jeux vidéo sortis à l'époque sur disquette, il va me regarder avec des yeux ronds», sourit Olivier, 51 ans. Dimanche, lors de la Geek Foire aux Rotondes, le papa vendra donc des consoles et des jeux de plusieurs générations, dont il a fait le tour.

Mais il gardera quand même ses «Final Fantasy» VII à X, pour les souvenirs. Organisée avec le magasin Le Reservoir, de Luxembourg, la 1re édition se concentrera sur les jeux vidéo, mangas et figurines qui faisaient le bonheur des enfants dans les années 80 et 90. De quoi «faire remonter des souvenirs ou pour les plus jeunes, faire de belles découvertes», dit l'organisateur.

«Un bon moyen de passer du temps en ligne»

Plus jeune, Sam, 21 ans, a été biberonné au manga et animé «Naruto». Il viendra par curiosité, avec l'espoir d'agrandir sa conséquente collection et par loyauté. «Je suis client du Reservoir depuis gamin», note-t-il. Xenia, 23 ans, amènera ses figurines Zelda et autres jeux «Pokémon».

La gameuse aime l'esthétique et le défi des jeux, puis, «avec le Covid, c'était un bon moyen de passer du temps en ligne avec les amis». Bryan, 27 ans, est tellement fondu d'animés qu'il les a dans la peau, entre tatouages de Pokémon et de Chihiro. En venant à la Geek Foire, il espère trouver «des figurines rares».

(Séverine Goffin/L'essentiel)