Le Parc merveilleux soudé pour veiller sur ses animaux

Comme un symbole du printemps qui revient, le Parc merveilleux de Bettembourg se préparait à rouvrir ce samedi. Le coronavirus a jeté un froid. «Normalement en saison, 160 personnes travaillent au parc, là nous tournons avec deux équipes de 15, par tranches de 5 jours», explique le chargé de direction Marc Neu. Géré par la Fondation de l’association des parents d'enfants mentalement handicapés (APEMH), le parc laisse notamment à la maison les travailleurs handicapés et sa vingtaine de saisonniers.

L’urgence: les soins aux quelque 2 000 animaux de 200 espèces. Le vétérinaire et les spécialistes animaliers sont mobilisés et même l’électricien et le chauffagiste donnent un coup de main. «Il faut saluer la solidarité de tous», insiste Marc Neu. D’autres cousent des masques pour le personnel du centre Nossbierg de l’APEMH à Esch.

«350 000 euros de moins en avril»

Pour l’approvisionnement, «ça va pour le moment », précise le responsable, même si le parc ne bénéficie plus des dons de fruits et légumes défraîchis de supermarchés. «On doit tout acheter». Sur les 25 hectares du parc, les employés n’ont pas trop de mal à garder leurs distances. «Le virus n’est pas transmissible de l’homme à l’animal», précise le directeur.

Mais la fermeture aura un gros impact économique. «L’an passé nous avons eu 265 000 visiteurs sur la saison (fin mars à mi-octobre), et 50 000 en avril. Entre 7 et 8 euros de moyenne cela fait plus de 350 000 euros de recettes en moins pour avril sans parler du restaurant, du magasin, des jeux». Or, les revenus du parc financent 40 emplois.

Et le parc ne pourra pas rouvrir dès la fin du confinement et refaire merveille. «Il faudrait une à deux semaines pour faire le grand nettoyage, finir quelques travaux». Et Marc Neu redoute ensuite l'arrivée des chenilles processionnaires qui avaient pénalisé le parc ces dernières années…

(L'essentiel)