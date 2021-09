«Dans le quartier, les dealers ne se cachent plus»

Je pense que, maintenant, les gens ont peur. Nous, nous sommes habitués. Je vis ici depuis 20 ans. Les cris à 4h du matin, les bagarres... Même mes enfants ont pris l'habitude, en rentrant à la maison, de voir des gens se droguer. Cela s'était calmé mais ça recommence. Maintenant, les dealers vendent partout et tout le monde sait ce qu'ils sont en train de faire. À partir de 16h ou 17h c'est catastrophique».

Sylvia* réside et travaille dans un café du quartier de la Gare. Mardi, en fin d'après-midi, elle n'était pas loin quand un homme, poignardé, est venu appeler à l'aide dans un café voisin. Seulement quatre jours après l'altercation entre un homme et des agents de la société G4S avec leur chien.

«Après 22h30, on ne voit plus personne»

«Ma fille a vu les gens attroupés et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai dû lui dire que "quelqu'un était tombé". La semaine dernière, j'ai mis dehors plusieurs personnes qui trafiquaient dans mon café. La police demande qu'on dénonce. Mais c'est dangereux pour nous. J'ai une famille!».

«Et quand on les appelle, ils arrivent 20 minutes plus tard et il n'y a plus personne», raconte le patron d'un autre établissement. «Les policiers font leur travail, ils ont du mérite, mais ils ont les mains liées. Il faut plus de patrouilles à pied. Quand ils passent en voiture, les dealers se sauvent. Les agents de sécurité et l'équipe d'«À vos côtés» c'est bien, mais après 22h30, on ne voit plus personne».

«Les clients ont peur de venir»

La vidéosurveillance, jugée facile à contourner, divise. Et les désaccords entre la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, et le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, sur la situation, ne les passionnent pas. «Il ne faut pas de querelles politiques mais des solutions», souligne Sylvia.

Les commerçants racontent un quartier qu'ils aiment ou aimaient, mais qui change à 14h avec l'arrivée des dealers et des clients. «Ils ne se cachent même plus. Avant-hier, pour un regard, un homme est venu me provoquer. On ne peut pas tout surveiller. Quand ils entrent à deux ou trois, les clients ne sont pas tranquilles. Si je dois mettre un vigile, je préfère fermer».

Sara*, dans une échoppe voisine, avoue parfois fermer à clé derrière ses clientes. «Il n'y a aucune sécurité dans la rue. Si ça continue, j'arrête. Les clients ont peur de venir dans le quartier». L'une de ses clientes s'inquiète aussi des appartements du quartier que «plus personne ne veut acheter». «Si cela avait été comme aujourd'hui à l'époque, je n'aurais pas acheté».

*Les prénoms ont été modifiés

(Nicolas Martin/L'essentiel)