Ils avaient du shit et un couteau de combat à bord

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h30, une patrouille de police a remarqué deux voitures suspectes, à Belvaux, à Galgenberg.

Au cours de l'inspection de l'un des deux véhicules, les forces de l'ordre ont senti une odeur de marijuana. Par la suite, les policiers ont trouvé une grande quantité de cannabis dans une trousse de premiers soins, 35 grammes de shit dans un sac à bandoulière, ainsi qu'un couteau de combat.

Les deux occupants de la voiture, une femme et un homme, ont été arrêtés et emmenés au poste de police. Le ministère public a été informé de l'incident et a ordonné une perquisition de leur maison. Les deux personnes ont été présentées au juge d'instruction. Leur voiture a été confisquée.

(L'essentiel)