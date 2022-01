Les TGV Luxembourg-​​Paris déroutés

«Une coupure de l'alimentation électrique durant toute la durée des travaux sera nécessaire, afin d'assurer la sécurité de nos interventions (...) Cette consignation de la caténaire sur l'ensemble du faisceau imposera l'arrêt des circulations», a expliqué SNCF Réseau, dans un communiqué.

Concrètement, les TGV vers l'est de la France, l'Allemagne et le Luxembourg seront déroutés vers la Gare du Nord, de vendredi 22h à dimanche en fin de service. Les TER reliant Paris, Châlons-en-Champagne et Strasbourg seront déroutés Gare de Lyon.

(L'essentiel/AFP)