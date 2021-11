Se faire dépister, «un geste spontané de prévention»

«40 ans après l’apparition des premiers cas de sida, nous sommes loin de la détresse engendrée à l’époque à l’annonce du diagnostic de séropositivité», a indiqué Paulette Lenert, ministre de la Santé, à l'occasion du lancement de la semaine européenne de dépistage. «En 2021, faire un test de dépistage du VIH doit plus que jamais être un geste spontané de prévention».

Le test est donc la première chose à faire, comme le rappelle le slogan de la campagne de cette semaine de prévention, «Tester-traiter-prévenir». Ainsi, durant cette semaine, les laboratoires Bionext et Ketterthill offrent un dépistage gratuit du VIH par prise de sang, sans rendez-vous et sans ordonnance. Le service HIV Berodung rappelle qu'il propose un test gratuit et anonyme toute l'année (voir ci-dessous).

Il est également possible de se faire envoyer un autotest en appelant le 27 55-45 00 ou par e-mail à hivberodung@croix-rouge.lu. Le Laboratoire national de santé à Dudelange, le Centre hospitalier Luxembourg et le Centre hospitalier Emile Mayrisch proposent également des dépistages gratuits et anonymes toute l'année.

«Gérer son quotidien, ses projets de vie et son désir d’enfants comme les autres»

Une fois le diagnostic posé, les malades sont invités à suivre un traitement antirétroviral qui permet de neutraliser le virus et de réduire la quantité de VIH dans le corps, au point de la rendre indétectable, ce qui signifie qu'elle ne suffit plus pour infecter son ou sa partenaire sexuel(le).

«Grâce à ces traitements antirétroviraux, et notamment la trithérapie, une personne vivant avec le VIH peut gérer son quotidien, ses projets de vie et son désir d’enfants comme les autres», a indiqué Sandy Kubaj, chargée de direction du service HIV Berodung.

La «Love Baguette»

Pour soutenir cette semaine de prévention, vous pouvez également retrouver la «Love Baguette» chez Namur: sur 2,20 euros, un euro est reversé au profit du service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

À noter que pour ceux qui souhaitent se recueillir à la mémoire des personnes décédées du sida, une gerbe de fleurs sera déposée au pied d'un arbre commémoratif plantée en 2016 en leur honneur et en soutien aux personnes malades, le 26 novembre, à 10h30, au Parc de l’Europe, à Dommeldange.

(mc//L'essentiel)